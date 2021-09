Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se bucura de o familie numeroasa cu trei copii, dar prezentatoarea de la Acces Direct vrea sa devina mama și pentru a patra oara. Vedeta a marturisit intr-un interviu ca ea și soțul sau se gandesc tot mai des sa fie din nou parinți.

- Celebrul ingrijitor și imblanzitor de animale, Erik Cowie, a fost gasit mort in apartamentul sau, in condiții suspecte. Vedeta de pe Netflix avea doar 53 de ani și o cariera prospera. Descoperirea macabra a fost facuta pe 3 septembrie, insa informația a ajuns in presa abia azi.

- Vedeta filmului Marvel „Vaduva neagra”, Scarlett Johansson (foto) da in judecata compania Walt Disney pentru lansarea simultana a filmului in cinematografe si pe serviciul de streaming. Scarlett Johansson, care este una dintre cele mai bine platite actrite din lume, sustine ca actiunea a costat-o milioane…

- Alina Petre a obținut ordin de protecție impotriva fostului iubit, dupa ce a povestit la Poliție ca individul ar fi batut-o. Ba mai mult, vedeta de la Antena Stars a susținut ca pe langa violența fizica, acesta ar fi fost agresiv și verbal, iar pe langa injurii ar fi existat și amenințari. Iata ce confesiune…

- Gabriela Cristoiu e implicata intr-un scandal uriaș din nou. Vedeta cauta o soluție pentru ca iubita unchiului sau vrea sa ia casa parinteasca, acolo unde bunicii ei au locuit. Ea a mers astazi la tribunal pentru a afla cum stau legile in acest context

- Un englez în vârsta de 36 de ani a susținut ca a surprins saptamâna trecuta un OZN timp de zece secunde deasupra falezei comitatului Devon, relateaza Daily Mail citat de news.ro. Matthew Evans a remarcat obiectul stralucitor pe geamul de la etajul casei lui. Fotografiile aratate de…

- Explozia de la Rafinaria Petromidia din Navodari a șocat o țara intreaga. In timp ce foarte mulți oameni se aflau pe litoral in momentul in care s-a petrecut incidentul, se pare ca Andreea Balan era și ea acolo și a oferit informații interesante pentru romani. Andreea Balan a trecut prin clipe de coșmar.…