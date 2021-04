Stiri pe aceeasi tema

- Andreea, o mama disperata in varsta de 33 de ani trece prin clipe de groaza. Femeia cu trei copii a plecat de acasa, asta dupa ce spune ca barbatul a chinuit-o in ultimii 7 ani de mariaj. Acum nu știe ce sa mai faca și unde sa mai mearga.

- In episodul 25 Andreea afla ca Mihai este iubitul surorii ei, Adela, și se duce sa o confrunte pe aceasta. In episodul 26 cel care i-a ucis pe parinții lui Mihai apare la casa familei Andronic și o sperie pe Andreea incercand sa o arunce in lac.

- Mirela Vaida se numara printre vedetele de televiziune foarte puțin afectate, pe plan profesional, de pandemia de COVID-19. Anul 2021 a venit pentru Vaida cu proiecte care mai de care mai interesante printre care se numara și participarea la noul sezon al show-ului interactiv de la Antena 1, “Te cunosc…

- Vulpița de la Acces Direct a fost un fenomen, iar anul trecut s-a bucurat de un real succes nu doar in aparițiile TV, cat și in muzica. Ce s-a intamplat in viața sa, in 2020, pe vremea acesta. Acum a ramas doar o simpla amintire.

- Au fost facute publice primele imagini cu femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida, in primul minut al emisiunii Acces Direct. Camerele de supraveghere ale televiziunii au surprins-o pe atacatoare, așteptans sa inceapa emisiunea ca sa acționeze. Mirela Vaida a declarat la Antena 3, ca, cel mai probabil,…

- Mirela Vaida a facut noi declarații, la puțin timp dupa ce a fost atacata chiar in platoul de la Acces Direct. Indragita prezentatoare a povestit cu spaima tot ceea ce știa despre femeia care a vrut sa o omoare.

- Dupa ce saptamana trecuta mai multe tinere au facut marturisiri șocante despre Clinica Starurilor, acum a venit randul unei alte femei sa-și spuna povestea. Alina, mama a doi copii, a facut declarații șocante despe situația sa.