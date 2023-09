Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, s-a dat alarma in Gara Ciulnița, dupa ce trupul neinsuflețit al unei tinere a fost gasit intre șinele de tren. Andreea venea de la Constanța și era așteptata de sora ei, Bianca, tot ea fiind cea care a facut descoperirea șocanta.

- Seful Inspectiei Judiciare, Roxana Ioana Petcu, a cerut, marti, un control tematic in legatura cu dosarele privind detinerea de substante interzise si infractiunile savarsite sub influenta acestora."Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare a dispus efectuarea unui control tematic la nivel national privind…

- Nicolae iși dorește sa iși cunoasca mama, dupa ce ar fi fost abandonat la naștere, in spital. Tanarul și-a petrecut primii ani intr-un centru de copii, iar mai apoi a fost luat de un asistent maternal, care ar fi facut diferențe intre el și celalalt copil.

- David Popovici a declarat, marti, ca nu este suparat dupa ce a ocupat locul 4 la 200 metri liber, la Campionatul Mondial de Natatie. El a spus ca a dat tot ce a putut la proba la care era detinatorul titlului. ”Nimanui nu-i place sa piarda. Nu o sa mint. Nu sunt necajit, suparat, sunt OK. Primele trei…

- „Cu toate aceste probleme se confrunta zi de zi orice gravida in Romania. Pentru femeile refugiate au avut un impact și mai grav”, spune Irina Mateescu, vicepreședinta Asociației Moașelor Independente. ONG-ul a strans marturiile a peste 60 de refugiate care au nascut in spitale publice de la noi. „Unul…

- Gabriela apela in urma cu cateva zile la Acces Direct in speranța ca iși va gasi fiica. Adolescenta de 17 ani a ajuns intr-un centru, iar femeia spune ca chiar iubitul ei a fost cel care a negociat cu poliția condițiile in care fata iși poate vedea, din nou, mama.

- Șase frați dintr-o familie din Calarași au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța autoritațile.„La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai…

- In urma cu o saptamana, Andreea și Catalin au povestit la Acces Direct cum sunt terorizați de vecini, neințelegeri care au inceput in urma cu mai mulți ani. De atunci, discuțiile in contradictoriu au devenit tot mai dese, iar de curand, cei doi spun ca au fost loviți de vecini.