- Paul Surugiu-Fuego a cantat de multe ori pentru romanii din Israel. Invitat la Ora de știri, de la TVR 2, artistul a spus ca are mulți prieteni prinși in conflictul dintre Israel și Hamas, pe care ii suna zilnic.

- Steluța trece printr-o perioada dificila, dupa ce nu și-a mai vazut fiul cel mic de mult timp. Steluța susține ca fostul ei soț era violent din cauza geloziei, iar dupa 22 de ani de casnicie au ales sa se separe.

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la la panoul electric al unei gradinite din Cluj-Napoca, iar copiii au fost evacuati de catre cadrele didactice din unitate, potrivit News.ro. „Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la o gradinita de pe strada 11 octombrie, dupa ce s-a…

- In timp ce Alexandra susține ca a fost batuta de fostul soț, mama barbatului, Maria, are o cu totul alta varianta. Femeia spune ca tanara nu s-a interesat de fiul ei, care, in prezent, este crescut de bunicii paterni.

- Situație bizara intr-un liceu din Cluj. Telefonul unui elev a luat foc din senin, intr-o pauza. Copiii au fugit din clasa atunci cand incaperea s-a umplut de fum.Incidentul s-a produs la Liceul Teoretic „Eugen Pora" din Cluj-Napoca, unde un elev s-a trezit ca, din senin, telefonul lui a luat foc și…

- Se lucreaza in forța la Drumul Expres care va scoate Turda de pe traseul Alba Iulia- Cluj Napoca. Va face legatura intre DN1 și A3 In luna august 2023, Ministerul Transporturilor a dat unda verde pentru construcția Drumului Expres Tureni care va lega A3 de DN1. Acesta se intinde pe o distanța de aproximativ…

- O femeie este disperata. Nu știe unde a fost ingropat tatal ei, nu a știut de moartea lui pana de curand. A vorbit cu el anul trecut, totul era in regula. Tatal ei locuia singur intr-o casa. Femeia ar fi aflat la un moment dat ca tatal ei a murit, cineva a venit in vizita in perimetrul locuinței ei…