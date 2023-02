Stiri pe aceeasi tema

- Maria are 47 de ani și toata viața a trait o adevarata drama. Femeia ar fi fost parasita de parinți intr-o padure pustie pe cand era doar un copil, iar cei care au adoptat-o nu vor sa ii spuna adevarul. Așadar, pana la aceasta varsta, Maria nu a reușit sa ii cunoasca pe cei care i-au dat viața.

- Paula știe ca a fost lasata de mama ei in spital pe cand avea doar un an, iar femeia nu s-a mai intors niciodata sa o vada. Paula a fost adoptata de o femeie sufletista, insa tanara nu inceteaza sa o caute pe mama ei naturala.

- Mihaela, in varsta de 55 de ani, are trei copii și șase nepoți, insa nu se simte implinita pe deplin pentru ca nu are liniște de 30 de ani, de cand și-a vazut pentru ultima oara tatal. Femeia nu a avut ocazia nici sa il aiba aproape pe fratele ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Toata țara este șocata de dubla crima de la Bran! Presupusul vinovat de moartea Alexandrei și a lui Nicu ar fi avut un complice? Ce a dezvaluit fratele paramedicului, in exclusivitate pentru Acces Direct. Unde se afla varul barbatului atunci cand polițiștii erau la casa „groazei”.

- Dubla crima din Bran a șocat Romania! Nicu și Alexandra au fost uciși cu sange rece in propria locuința, iar principalul suspect este chiar varul paramedicului. Fratele barbatului face marturii șoc despre cele intamplate ieri! Ce a dezvaluit despre presupusul vinovat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Adela, in varsta de 60 de ani, a nascut un copil la termen, in anul 1999, la un spital din Ramnicu Valcea. Dupa trei zile de stat in coma, femeii i s-a spus ca bebelușul ei a murit. Mama iși cauta baiatul și susține ca fratele ei i l-a furat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Mariana il cauta pe fratele ei disparut de 38 de ani. Sorin avea numai doi ani și se afla la un camin-spital din Gradinari, județul Giurgiu, atunci cand familia l-a vazut pentru ultima oara. Ce raspuns au primit sora și mama lui cand au mers in vizita! Cele doua au fost alungate, iar toata lumea se…

- Roxana a fost parasita de soț, dupa ce a plecat la munca in strainatate. Mai mult, barbatul ii interzice sa iși mai vada fiul, iar mama nu poate sa mai ia legatura cu copilul in varsta de 7 ani. Aceasta a marturisit intreaga poveste la Acces Direct.