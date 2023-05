Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nu poate sa iși gaseasca liniștea de cand nu mai știe nimic de fratele ei mai mic. Gabriela iși amintește ca Alexandru a fost dat in adopție unei familii din Canada, in urma cu 32 de ani. Tot ce vrea sa știe este daca mai traiește sau nu. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Marin nu știe ce sa faca pentru a afla unde sunt fetele lui. Barbatul nu le-a mai vazut de mai bine de 30 de ani! Iubita lui le-ar fi vandut pe copile in Cipru. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O femeie nu are liniște și iși cauta fratele de mai bine de 5 ani! Barbatul a disparut in mod misterios, cand se afla acasa alaturi de mama lui și un frate. Ce știe Florica cu privire la cele intamplate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O nepoata este acuzata ca a pus ochii pe avere și le-a lasat in strada pe bunica și matușa sa. Alexandra, tanara acuzata, și-a spus propria versiune, marturisind ca, de fapt, Ana este cea care și-a lovit mama, de aceea batrana ar fi vrut sa vanda casa.

- Ionuț iși cauta cu disperare fratele care nu mai este de gasit inca din 1996. Tatal lor i-a dat afara din casa pentru a merge la mama lor, astfel ca cei doi au mers in Gara la Roșiori, acolo unde au dormit, iar cand s-au trezit au observat ca fratele lui nu mai este, iar de atunci nu știe nimic despre…

- O bunica nu are liniște și trece prin clipe grele de cand nepoții au fost luați de langa ea. Femeia susține ca partenera fiului ei i-a furat pe copii. Care este povestea Victoriei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Veronica are 57 de ani și traiește o drama de o viața, de cand nu mai poate sa iși gaseasca fratele. Femeia l-a vazut doar de cateva ori, pe vremea cand erau doar niște copii. De atunci, sufletul sau este rupt in bucați și are o dorința mare sa il readuca in viața ei.

- O tanara iși cauta cu disperare sora pierduta. Nimic nu ii sta in cale. Face tot ce ii sta in putința sa rezolve cazul dispariției misterioase al surorii sale, dupa ce mama ei a lasat-o in spital la naștere.