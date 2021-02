Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 12 ani de relație și dupa ce au facut trei copii, Alin și Alina sunt implicați in plin scandal! Barbatul a aflat ca femeia l-ar fi inșelat, iar ea l-a parasit la scurt timp și i-a luat și pe ce mici.

- Alina, fosta iubita a lui Fulgy, și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor și a facut niște dezvaluiri incredibile despre familia Clejanilor! Frumoasa blonda a scos astfel la iveala detalii neștiute din fosta relație pe care a avut-o cu artistul, dar și despre cum s-a ințeles, de fapt, cu celebrii…

- Profesorii care vor face ore de recuperare ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna per elev, a anunțat ministrul Educației. „Exista la nivel de proiect, am identificat din POCU o suma de 30 milioane de Euro, care a facut deja obiectul unei ordonanțe de urgența nr. 171 prin care am putea sa acordam […]

- Oana Roman are multe de spus in ultima perioada! Dupa ce a trecut prin momente grele, odata cu desparțirea de Marius Elisei, vedeta incearca acum sa-și gaseasca liniștea, dar ii este imposibil. Gurile rele nu-i dau pace!

- O tripla campioana naționala se afla in cautarea tatalui sau natural, cu speranța ca iși va gasi originile și ca va avea un parinte pe care se va putea baza toata viața. Din fericire, suferințele prin care a trecut au facut-o sa devina o sportiva de performanța, gata sa dea tot ce are mai bun pentru…

- In prag de Sarbatoare, Brigitte Pastrama a avut o mare suparare. Cand se pregatea sa decoreze casa și sa intre in atmosfera, magia a fost stricata de compania de telefonie mobila. Vedeta și-a surprins insa soțul, in mod placut, prin faptul ca a reușit sa iși pastreze calmul.

- Incheierea la 31 decembrie 2020 a perioadei de tranzitie dupa retragerea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va afecta semnificativ sistemul de invatamant pentru elevii si studentii straini, tara continuand sa primeasca studenti talentati si cu mare potential in universitatile sale si…

- De-a lungul timpului foarte multe persoane publice de la noi au ajuns sa fie ținta știrilor false, dar cel mai grav este atunci cand se scrie ca acestea ar fi murit. Dupa ce in urma cu mai mult timp Mara Banica a fost una dintre ”victime”, iata acum din nou o astfel de informație a aparut pe internet,…