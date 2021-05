Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița și Viorel de la Acces Direct și-au luat fanii prin surprindere și s-au razgandit in ultima clipa in privința numelui viitorului baiețel. Soții Stegaru au decis ca baiețelul lor sa poarte un alt nume la sugestia nașilor.

- Ștefania Costache, cunoscuta drept Lolrelai, a mers aseara in fața casei medicului stomatolog care ar fi abuzat de ea, dupa un control la clinica lui. Pentru ea au fost clipe cumplite și a cerut reporterului Acces Direct sa intre cat mai repede in mașina, de teama sa nu fie iar victima.

- Un barbat trece prin clipe foarte dificile, asta dupa ce a mers in strainatate la munca, insa atunci cand s-a intors și-a gasit casa goala. Mama copilului sau ar fi vandut totul, iar acum l-a și parasit, iar cu ea a luat și copilul pe care il are cu el.

- Mirela Vaida a povestit astazi la Acces Direct ca fiul sau cel mare, Vladimir, a fost in fața televizorului in momentul in care mama lui era atacata de o femeie necunoscuta. Ce i-a spus imediat baiețelul tatalui sau

- Un barbat a amenintat cu o pusca persoanele care se aflau in parcarea unui supermarket din sectorul 6 al Capitalei. Panicați, oamenii au reușit sa alerteze un echipaj de jandarmi, care se afla in zona. “Jandarmii s-au indreptat la locul indicat, unde l-au gasit pe barbat ținand in mana o arma pe care…

- Inca o victima stomatologului-violator iși spune povestea terifianta, pentrecuta cand nu avea nici macar 18 ani. Tanara descrie momentele teribile prin care a trecut alaturi de dentistul acuzat de tot mai multe femei ca le-ar fi abuzat fara nici un pic de teama.

- Lolrelai continua seria dezvaluirilor șocante despre posibilul medic stomatolog violator care ar fi adormit-o intenționat, cu scopul de a-și satisface nevoile fizice. Fosta concucrenta IUmor a adus, la Acces Direct, mesajele medicului de dupa incidentul neclar din urma cu un an.

- Președintele Consiliului Județean Calarași a fost chemat in repetate randuri la Parchetul din Calarași, acolo unde era vizat intr-o ancheta, insa ar fi refuzat sa se prezinte, intr-o prima faza, pe motiv ca era chemat la DNA, iar mai apoi ar fi spus ca trebuie sa ajunga in Parlament.In cele din urma,…