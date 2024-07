Stiri pe aceeasi tema

- O crima, urmata de un gest extrem, a indurerat doua familii din Dambovița. Alexandra a fost ucisa de iubitul ei in varsta de 24 de ani intr-o camera de hotel din București, iar mai apoi și-a pus capat zilelor. Trupul neinsuflețit al fetei a fost adus in orașul natal, iar familia se pregatește acum de…

- Cassandra este disperata si vrea sa-si recupereze baiețelul care a fost luat de fostul iubit. Familia barbatului a acceptat sa il creasca pe copil, fara ca mamica sa aiba acces la el, de mai bine de un an.

- Rusia nu va relua dialogul cu Romania pe tema restituirii Tezaurului reținut dupa Primul Razboi Mondial, in ciuda rezoluției pe acest subiect a Parlamentului European, intrucat chestiunea Tezaurului Romaniei este o chestiune politizata, a anunțat Mihail Shvydkoy, reprezentantul Rusiei pentru cooperare…

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Vasile spune ca a trait un coșmar in Italia, asta dupa ce a fost ținut sclav intr-o padure. Barbatul a ajuns in Romania și a putut sa iși revada familia dupa patru ani in care a tot sperat ca se va reintalni cu cei dragi.

- Risipa alimentara a devenit una dintre problemele capitale ale societaților dezvoltate. Conform Eurostat, aproximativ 59 de milioane de tone de alimente au fost irosite in Uniunea Europeana in 2020. Practic, fiecare locuitor din țarile membre ale UE arunca la gunoi intr-un singur an cantitatea de 131…

- De cand a revenit in Romania, Victoria primește lovitura dupa lovitura. Femeia a vrut sa se stabileasca, din nou, acasa la ea, insa șocul a fost uriaș cand a aflat ca și-a pierdut averea. Acum vrea sa o recupereze din mainile rudelor, care ar fi fost in stare chiar sa o declare decedata pentru a obține…