O adevarata telenovela cu mai multe drame se desfașoara in contnuare in cazul Alexandrei și al iubitului ei, Nicolae. Tinerii sunt in continuare pe strazi, dupa ce mama lui Nicolae i-a dat afara și refuza sa-i mai primeasca inapoi, pentru ca n-o vrea pe Alexandra in viața fiului ei. Aceasta are cinci copii, iar trei dintre ei i-a lasat la tatal lor și alți doi i-a luat cu ea inițial, ca apoi s-o lase in grija statului pe fetița de 3 ani pe care o are dintr-o alta relație.