- O adevarata telenovela cu mai multe drame se desfașoara in contnuare in cazul Alexandrei și al iubitului ei, Nicolae. Tinerii sunt in continuare pe strazi, dupa ce mama lui Nicolae i-a dat afara și refuza sa-i mai primeasca inapoi, pentru ca n-o vrea pe Alexandra in viața fiului ei. Aceasta are cinci…

- Constantin face parte dintre oamenii care au plecat in strainatate in speranța unui trai mai bun, insa realitatea a fost cu totul diferita, atunci cand a ajuns acolo. Barbatul și colegii lui au fost exploatați de patronul firmei la care au lucrat, astfel ca nu au primit toți banii pare li se cuveneau.

- Guvernul a stabilit eliminarea obligației de a depune o declarație in cazul deținerii mai multor locuri de consum al energiei electrice Printr-o lege aparuta acum cateva zile, regulile schemei ce stabilește tarife reduse la energie au fost modificate, astfel ca toți consumatorii vor beneficia, cel puțin…

- Comunicat de presa Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat astazi, in cadrul Galei Innotech Start Up, rezultatele Programului National INNOTECH STUDENT adresat studenților, doctoranzilor și cursanților inmatriculați in colegiile organizate la nivelul instituțiilor de invațamant…

- O enoriașa vrea ca Arhiepiscopia Sucevei și Radauților sa ajute oamenii sa-și gaseasca locuri de munca. ”Am vazut pe Trinitas TV acțiunile filantropice ale Bisericii. In calitate de fiica a meleagurilor sucevene, aș vrea sa știu daca exista vreo acțiune a Bisericii de a-i ajuta pe oameni sa gaseasca…

- *** Școala Gimnaziala nr. 1 Varșolț scoate la concurs un post de muncitor necalificat/fochist. Detalii la secretariatul școlii, telefon 0260/672506. *** Brutaria Ciupe Grup angajeaza brutar, cu sau fara experienta. Relatii la numarul de telefon 0730 551155.

*** SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL ANGAJEAZA SOFERI PROFESIONISTI. CERINTE PENTRU SOFERI PROFESIONISTI: Permis de conducere categoria C, atestat conducator auto transport marfa. OFERIM: Salariu…

LOCURI de MUNCA in județul Alba: 462 de posturi disponibile in Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Campeni și Cugir Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro,…