- Victimele sunt din doua sate ale comunei Bals, langa Tg. Frumos, si mergeau la lucru in Iasi, lucrau in constructii. Tragedia a lovit familiile acestora, toti oameni in puterea varstei, dar si comunitatea de 3000 de suflete din cele trei sate ale comunei. Printre cei care nu-si explica tragedia de…

- O fetița de 13 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o locomotiva, in Bacau. Copila ar fi traversat liniile de cale ferata in graba, fara sa se asigure. Acum ea se afla internata la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iași.

- Zeci de batrani ingrijiti in Casa Sfantul Iosif din Iasi au nevoie, de anul viitor, de sprijin financiar. Din cauza pandemiei, Congregatia de maicute de la Roma, care le oferea din 2002 ajutor, a anuntat ca nu o mai poate face.

- Varsta nu e un numar, iar Sofica și Miluța știu foarte bine ce inseamna asta. Cei doi s-au casatorit chiar daca femeia are aproape 80 de ani, iar el e cu 30 de ani mai mic. Aceasta a imbracat chiar și rochia de mireasa.

- Soferul nu a oprit pentru a vedea daca pietonul pe care l-a lovit are nevoie de ingrijiri. Din imagini rezulta ca masina nici macar nu a incetinit, semn ca soferul, orbit probabil de farurile masinii din sens opus, nu a vazut barbatul care se afla pe carosabil, desi drumul era iluminat.

- O tanara, de 19 ani, dintr+o comuna ieseana, a murit in cada dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la un boiler. Aceasta era acasa doar cu tatal sau, mama acesteia fiind plecata in sat. Familia sa a observat ca ceva e in neregula doar dupa ce mama acesteia s-a intors acasa, informeaza Antena3…

- In plina criza a scumpirilor, orasele primesc ajutor de la Guvern. Executivul da bani din Fondul de Rezerva pentru unitațile de termoficare, acolo unde primarii au facut solicitari. Decizia a fost luata in ședința de guvern de joi seara. Edilii mai multor orașe au cerut ajutor Guvernului pentru subvenționarea…

- O drama nemarginita s-a abatut asupra unei familii din Iași, atunci cand mama celor trei copii a fost diagnosticata cu Covid-19. Din pacate, starea femeii de doar 38 de ani s-a inrautațit, iar in doar 11 zile aceasta s-a stins din viața, lasand trei frați orfani de mama. Tinerii au ramas profund marcați…