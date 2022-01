Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Dumitru este una dintre concurentele acestui sezon de la „Bravo, ai stil Celebrities”. Vedeta a fost acuzata recent ca a platit pentru a obține mai mulți urmaritori și mai multe like-uri pe rețelele de socializare, insa acum a luat atitudine. Intr-un interviu pentru Fanatik a spus ca nu e adevarat,…

- Procesul de vaccinare al copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani este tot mai aproape de a incepe. Recent, autoritațile au comunicat printr-o postare de Facebook ca pana la sfarșitul acestei luni, se preconizeaza ca dozele de vaccin vor ajunge in țara, astfel ca se poate da startul imunizarii.

- Dan Negru, 50 de ani, realizatorul Revelionului de la Antena 1, a revenit cu precizari dupa ce Pro TV a depasit Antena 1 in noaptea dintre ani, pentru prima data in ultimele doua decenii. Intr-un mesaj extins postat pe pagina sa de socializare, omul de televiziune din Timișoara a facut voalat un anunț…

- Anunțul a fost facut de catre directorul general al Termoenergetica pe pagina lui de Facebook. Postarea a fost insoțita și de un video in care se poate vedea o strada inundata in urma spargerii țevilor.Din cauza acestei avarii, mai multe blocuri ar putea fi afectate, fiind alimentate deficitar. Astfel,…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, pentru trei zile, urmand ca joi, 16 decembrie, sa protesteze la Ministerul Afacerilor Interne, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare. Aceștia solicita aplicarea Legii salarizarii personalului…

- Noul ministru al Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat ca vineri, in sedinta de Guvern, va fi adoptata rectificarea bugetara si da asigurari ca salariile din sanatate si din intreg sistemul bugetar, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului.…

- Carmen Steiciuc, manager al Teatrului „Matei Visniec” din Suceava, a murit luni, 1 noiembrie, la doar 53 de ani, in urma infectarii cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de ministrul interimar al Culturii Bogdan Gheorghiu pe pagina sa oficiala de Facebook, citat de News.ro. „Covid-19 continua sa…

- “PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor”. Anunțul a fost facut, duminica, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook. In plus, Ciolacu reproșeaza ca niciuna dintre cele 10 propuneri de…