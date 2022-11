Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca o racheta a ajuns in Polonia a revoltat și speriat o lume intreaga. Dupa ce rușii au fost condamnați ferm pentru razboiul pornit din Ucraina, de aceasta data, oficialii americani au ales sa ramana imparțiali și sa arate lucrurile așa cum s-au intamplat, spunand ca racheta a fost trasa de Ucraina,…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, doi parinți din comuna Gaujani, județul Giurgiu, au adus acuzații grave, dupa ce fiul lor a fost batut cu bestialitate de o profesoara de romana. Elevul de 12 ani a fost lovit pana a ramas cu semne pe corp. Ce decizie a luat mama minorului, dupa ce a discutat cu…

- Reparația liftului a starnit o revolta intr-un bloc din Galați, asta dupa ce e doamna Maria risca sa ramana fara pensie. Femeia nu iși dorește sa plateasca aproximativ suma de 1.000 de lei, pe motiv ca nu folosește liftul deoarece locuiește la etajul 1. Iata ce a marturisit doamna Maria in exclusivitate…

- Fanica a venit la Acces Direct și a expus scandalul in care se afla cu vecinul ei, un antrenor de lupte cunoscut. Totuși, femeia se confrunta cu un scandal și mai mare cu fostul ei socru. Aceasta l-a acuzat pe barbat ca a batut-o cu salbaticie. Iata ce a spus fostul socru!

- Partidele pro-europene risca sa piarda urmatoarele alegeri, iar vina pentru aceasta ar fi inclusiv a Maiei Sandu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni de la Canal 2 de fostul lider al Platformei DA, Andrei Nastase. „Partidele pro-europene, partidele democratice in Republica Moldova risca…

- In data de 3 august 2022, in jurul orei 10,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Abrud au intervenit pe raza localitații Curaturi, din comuna Roșia Montana, de unde a fost semnalat faptul ca un barbat și-ar fi agresat soția. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in dimineața…

- Vicențiu și soția lui au impreuna șase copii, iar cei doi risca sa ramana fara locuința primita o moștenire de la mama barbatului. Dupa trei ani cel care i-a dat cheile apartamentului il obliga pe acesta sa paraseasca apartamentul. Barbatul susține ca tatal sau i-a spus adevarul și ca mama lui cu care…

- Alin, un tanar din Beclean, susține ca e terorizat, amenințat, urmarit de luni de zile. ”Am slabit 20 de kg. Am fost și batut și talharit! Nu mai pot ieși din casa!” a povestit acesta reporterilor Bistrițeanul.ro ”Totul a pornit de la o fata! Am fost iubiți, apoi eu am parasit-o. Și ea s-a combinat…