- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Cine este Dragoș Savulescu, omul de afaceri de care s-au amorezat divele din showbiz Ieri, Dragoș Savulescu a fost arestat in Grecia. Locuia de mai mulți ani in Italia dupa ce a fugit din Romania pentru a evita inchisoarea pe care ar fi trebuit sa o ispașeasca in urma condamnarii penale. Este vorba…

- Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu a fost retinut in Grecia. In urma cooperarii politienesti internationale, Dragos Savulescu a fost retinut, de autoritatile elene, noaptea trecuta, in Grecia (Mykonos)”, a transmis, luni, Politia Romana. Sursa citata a precizat ca, luni, acesta urmeaza…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3…

- Petrica (53 de ani) si Daniela (42 de ani), doi romani stabiliti in Italia, au murit intr-un cumplit accident rutier, dupa ce scuterul pe care se aflau a fost spulberat de un BMW, in timp ce se intorceau acasa, in Lentini, dupa ce vizitasera niste rude. Acum, singura lor fiica ramasa in Romania are…

