Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Dumitrescu (23 de ani), jucatoare de baschet și fiica cea mica a impresarei Anamaria Prodan, a facut aseara furori in tribune, la meciul Romania – Elveția 1-0, care s-a incheiat cu victoria „tricolorilor”. Nu doar cu ținuta a atras atenția, ci și cu accesoriile de mii de euro. Multe persoane…

- Sute de politisti portughezi au efectuat marti perchezitii la ferme din regiunea sudica Alentejo, arestand 28 de suspecti de trafic de persoane si exploatare prin munca, a informat politia, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Celebritațile din lumea muzicii din Romania, Connect-R și Misha, au facut o pauza binemeritata din programul lor aglomerat pentru a-și petrece timp de calitate intr-o destinație romantica: Paris, Franța. Cu toate celebritațile lor, cei doi au decis sa-și aduca și micuța fiica in aventura lor pariziana.

- Andreea Antonescu este mai fericita ca niciodata de cand fiica ei cea mare a luat decizia de a se muta in Romania. Artista se simte implinita din toate punctele de vedere, mai ales ca Sienna se afla acum langa ea. Cat de repede s-a acomodat fiica cea mare a cantareței de cand a venit in țara alaturi…

- O mama din comuna Bezdead a cerut ajutorul Poliției, dupa ce fiica ei a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Babet Maria Calinchi, in varsta de 13 ani, a disparut miercuri seara, in jurul orei 21.00. Adolescenta a plecat de acasa aseara și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Nu a revenit la domiciliu…

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Luana susține ca fiica ei a murit dupa ce ani la rand, medicii i-au recomandat sa ia pastile. Fetița a fost afectata de divorțul parinților, iar in timp a ajuns sa faca atacuri de panica. Mama copilei crede ca pastilele respective erau mult prea puternice, ceea ce i-ar fi cauzat moartea.

- Lidia a nascut de Sfantul Ion, in urma cu mai bine de 40 de ani. Femeia spune ca a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar medicii au declarat bebelușul mort. Lidia simte ca Ramona Oana, fiica ei, traiește și ca poate a fost vandut-o in maternitate.