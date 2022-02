Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost accidentat, joi, 17 februarie, de o autospeciala a Politiei, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat ca victima ar fi incercat sa traverseze strada in fuga.La data de 17 februarie…

- Un accident grav a avut loc in Bacau, in urma cu puțin timp. Un baiat de 16 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un polițist. Care e starea de sanatate a adolescentului, dupa ce a ajuns la Urgențe.

- Un adolescent a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina a poliției, in Bacau. Tanarul de 16 ani a fost ranit ușor și a ajuns la spital. „Pe 17 februarie a.c., in jurul orei 14.20, o autospeciala de poliție condusa de un barbat, de 41 de ani, in timp ce se deplasa pe direcția de mers, strada Constantin…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost lovit, joi, de o mașina a Poliției, in zona Garii. Intr-un comunicat de presa, IPJ Bacau susține ca tanarul a incercat sa treaca strada in fuga. Joi, 17 februarie a.c, in jurul orei 14.20, o autospeciala de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost lovit, joi, de o mașina a Poliției, in zona Garii. Intr-un comunicat de presa, IPJ Bacau susține ca tanarul a incercat sa treaca strada in fuga. Joi, 17 februarie a.c, in jurul orei 14.20, o autospeciala de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Joi dupa-amiaza, o autospeciala de poliție din Bacau condusa de un barbat, de 41 de ani, in timp ce se deplasa pe direcția de mers, strada Constantin Ene catre strada Mioriței, ajungand la trecerea pentru pietoni semnalizata cu indicator și marcaj rutier, a acroșat un pieton, de 16 ani, din comuna…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni, marți dupa-amiaza, pe un bulevard din Giurgiu. Șoferul a plecat de la locul accidentului și a fost gasit mai tarziu de polițiști, conform Mediafax. Potrivit Poliției Giurgiu, accidentul rutier s-a petrecut…

- „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost sesizați la data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 20.20, pentru a interveni la un accident de circulație produs pe strada Alexandru Vaida Voevod, din municipiul Cluj-Napoca, soldat cu ranirea unui pieton.Din primele informații, conducatorul…