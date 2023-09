Stiri pe aceeasi tema

- Lidia a nascut de Sfantul Ion, in urma cu mai bine de 40 de ani. Femeia spune ca a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar medicii au declarat bebelușul mort. Lidia simte ca Ramona Oana, fiica ei, traiește și ca poate a fost vandut-o in maternitate.

- Ciprian spune ca dispariția tatalui este invaluita in mister, mai ales ca in acea perioada urma sa se imparta moștenirea. Constantin avea un frate geaman, despre care barbatul spune ca era agresiv și chiar l-ar fi batut pe tatal lui.

- Fratele geaman al baiatului de 15 ani, decedat acum doua saptamani in tragicul accident rutier de la Camenca, a pierdut lupta pentru viața pe patul de spital. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Maxim Cazacu, purtator de cuvant al Institutului Mamei și Copilului.

- Un baietel de un an si patru luni din judetul Gorj a murit dupa ce a fost lovit cu masina de fratele sau, in mod accidental. Primarul comunei susține ca micutul nu a putut fi salvat intrucat ambulanta trimisa nu avea medic si dotari corespunzatoare. Reprezentantii SAJ au precizat ca baiatul a fost gasit…

- Cazuri incredibile in județul Ialomița. Doua dosare penale au fost deschise la spitalul din Urziceni dupa doua incidente grave care au avut loc noaptea trecuta: moartea unui pacient trimis acasa de la Camera de garda și nașterea pe trotuarul din fața spitalului din zorii zilei de astazi. In timp ce…

- Maria și Mircea nu mai au liniște de cand fiul lor a fost gasit mort. Timotei avea 21 de ani și lucra la oi, iar in ziua in care ar fi fost atacat s-ar fi certat cu barbatul pentru care muncea. Parinții spun ca nici dupa atația ani nu s-a facut dreptate, asta pentru ca principalul suspect s-ar fi asigurat…

- Petru este tatal a doi copii pe nume Ionela și Cristian, despre care nu mai știe nimic de 25 de ani. Cei doi ar fi ramas in grija mamei, dupa ce, in urma unor neințelegeri, Petru și soția lui au decis sa locuiasca separat. in schimb, vecinii au o alta varianta și spun ca au vazut-o pe femeie plecand…

- Gabriel a disparut in condiții suspecte. In ciuda cautarilor, nici urma de barbatul care este de negasit dupa ce a plecat la oi. Ce a marturisit Simona, sora lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.