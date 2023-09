Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani s-a urcat pe propriile picioare in ambulanța venita sa-i acorde primul ajutor dupa ce a cazut de pe scuter, dar pentru ca unitatea medicala nu are sectie de specialitate s-a cerut transferul la alte spitale, dar a fost refuzat, potrivit Antena3.ro. Barbatul a ajuns mai…

- Un barbat care a suferit un accident cu scuterul a murit, dupa ce patru spitale nu s-au ințeles intre ele ca sa ii acorde ingrijiri medicale. La Spitalul din Satu Mare unde a ajuns inițial nu erau doctori specializați sa il trateze.

- Doi oameni au murit și 57 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

- Politistii din Ialomita au deschis o ancheta, dupa ce un barbat de 32 de ani a murit la domiciliul sau, noaptea trecuta, in la scurt timp dupa ce fusese consultat si tratat in spitalul din Urziceni.

- Laurențiu susține ca soția lui s-a schimbat radical de cand a plecat la munca in strainatate, impreuna cu verișoara ei. Soția i-a spus printr-un mesaj ca se desparte de el, dar se pare ca femeia a uitat ca este mama a doi copii, dupa cum spune Laurențiu. Cu toate acestea, barbatul este dispus sa o ierte.

- Coordonatorul bazei aeromedicale SMURD din Constanța, medicul Mihai Vlad, a murit, la doar 42 de ani. Citește și: Accident la Hartiești. Victima, un tanar de 20 de ani Acesta a plecat de acasa, cu mașina, duminica in jurul orei 4.00, ca sa iși aduca acasa cei doi copii, aflați in vacanța. Soția, medic…

- Micuța Jailyn Candelario, in varsta de doar un an și patru luni, a fost gasita „extrem de deshidratata” dupa ce mama ei, Kristel Candelario, a plecat intr-o vacanța și a lasat-o singura, a declarat poliția.