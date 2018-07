Stiri pe aceeasi tema

- Statul trebuie sa recunoasca dreptul de sedere al cuplurilor gay casatorite daca unul dintre parteneri este cetatean al Uniuniunii Europene, a decis Curtea Constitutionala (CCR). Asociatiile MozaiQ si Accept saluta decizia Curtii si spun ca aceasta este un prim pas pentru recunoasterea oficiala a cuplurilor…

- Asociatiile MozaiQ si Accept saluta decizia Curtii si spun ca aceasta este un prim pas pentru recunoasterea oficiala a cuplurilor gay in Romania si pentru asigurarea egalitatii in drepturi si demnitate pentru persoanele LGBT si pentru familiilor lor si, in acelasi timp, reprezinta un semnal pentru politicieni…

- Autor: Adrian SEVERIN Semnarea decretului prezidențial de revocare a Procurorului șef al DNA nu este mai mult decat un fapt divers. Personal nu imi produce nici o bucurie. Dimpotriva. La aflarea veștii m-a cuprins un sentiment de profunda tristețe amintindu-mi de șirul lung al victimelor nevinovate…

- Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Albesti in colaborare cu Primaria Albesti si Asociatia "ProActiv pentru Comunitate" Mangalia primesc oaspeti, un grup de 26 de elevi din clasa a XII a si 2 profesori de la Scoala Waldorf "Rudolf Steiner" din Nuuml;rtingen, Germania.Potrivit unui comunicat transmis de…

- Autor: Adrian SEVERIN Refuzul Președintelui Iohannis de a se conforma Deciziilor CCR, refuz care, pentru orice om de bun simț, a depașit limita intarzierii rezonabile, nu mai ține de confruntarea dintre republica parlamentara (prevazuta de Constituție) și republica semiprezidențiala (dorita de Președinții…

- Fundația Corneliu Coposu impreuna cu Asociația 21 Decembrie 1989 anunța gasirea, dupa doua decenii, a testamentului politic al celui care a fost numit de liderii politici straini și de presa internaționala „drept cel mai moral și mai important politician roman dupa Revoluție”.

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, sprijina o manifestare cultural-artistica care se desfașoara astazi, 17 mai, in Iclod. Consiliul Local si Primaria comunei Iclod, alaturi de Asociația…

- Asociația de Lupta Impotriva Bolii Parkinson a lansat campania de informare și conștientizare “Boala Parkinson iți da lumea peste cap”. Campania a debutat cu o serie de evenimente de conștientizare care au loc la metrou zilele acestea, in cadrul carora patru actori profesioniști realizeaza momente de…