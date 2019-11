Accent pe tehnologie Hyundai este pe punctul de a prezenta un nou concept cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles, care iși va deschide porțile pentru presa in 18 noiembrie. Constructorul sud-coreean a publicat doua teasere și un scurt clip video cu conceptul unui SUV, despre care afirma ca va avea un sistem de propulsie plug-in hybrid. Hyundai nu intra in detalii tehnice despre concept, insa menționeaza ca acesta va fi unul "inovator", semn ca pregatește demonstrarea... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua premiera in seria de masini conceptuale VW ID. Noul SPACE VIZZION va fi prezentat public in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles, cu cateva ore inainte de expozitie, in ziua de 19 noiembrie.Producatorul spune ca acest break al zilei de maine combina caracteristicile aerodinamice ale unui Gran…

- In urma cu doar cateva saptamani, Hyundai a prezentat ediția speciala i30 N Project C. Modelul a putut fi admirat in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Acum, producatorul asiatic a pregatit o surpriza pentru publicul de peste Ocean. In cadrul SEMA Show, Hyundai va expune conceptul…

- Renault pune la vanzare autoutilitara electrica Kangoo cu dubla tehnologie, electrica și cu fuel-cells cu hidrogen, inainte de sfarșitul anului și va extinde aceeasi tehnologie la un alt model in 2020, transmite Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Citește și: SURSE - Ultimatum pentru Dancila in PSD…

- Sistemul Smart Cruise Control utilizat in prezent de Hyundai permite mașinii sa conduca singura pe autostrada pe aceeași banda cu pastrarea distanței de vehiculul din fața la o viteza preselectata de șofer. Constructorul sud-coreean a anunțat insa ca intenționeaza sa dezvolte aceasta tehnologie cu ajutorul…

- Porsche a prezentat noul Taycan in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Pentru inceput, primul model electric dezvoltat de constructorul german putea fi comandat doar in versiunile Taycan Turbo și Taycan Turbo S. Acum, constructorul german introduce versiunea de baza Taycan 4S. Conform oficialilor…

- BMW pregatește lansarea noului M2 CS (Club Sport). Noua versiune dezvoltata de constructorul german ar urma sa fie expusa in premiera in luna noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. In urma cu cateva zile, nemții au organizat un eveniment special in cadrul caruia apropiații marcii au facut…

- La inceputul anului 2015, Hyundai prezenta conceptul Santa Cruz Crossover (foto) in cadrul Salonului Auto de la Detroit. Prototipul constructorului asiatic a fost desenat avand la baza o noua filozofie de design și a fost gandit special pentru "cei care sunt in cautarea aventurii". La finalul anului…

- In cursul zilei de ieri, Hyundai a publicat primul clip oficial cu ediția speciala i30 N Project C. Versiunea dezvoltata de constructorul asiatic este expusa in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt și va fi disponibila in doar 600 de unitați. Spre deosebire de varianta de baza i30 N, noul Hot Hatch…