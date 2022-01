Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. “Nu pot sa dau un numar exact…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs joi, la ora locala 3:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Alianța pentru Unitatea Romana (AUR) este vehement impotriva extinderii utilizarii permisului Covid la locurile de munca, anunța Euronews in legatura cu protestele de la București. ”Mii de oameni erau de așteptat sa iasa in strada din București, marți, in timp ce parlamentarii romani voteaza daca…

- Una dintre cele mai importante operațiuni ale construirii podului de la Braila s-a incheiat. Este vorba de intinderea cablurilor principale, intre blocurile de ancoraj. De-acum, se intra intr-o noua etapa, de montare a tablierului metalic al podului. Conform datelor publicate de Ionel Scrioșteanu, secretar…

- Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anunțat joi, 16 decembrie, ca s-a incheiat una dintre cele mai importante operațiuni ale construirii podului de la Braila, și anume intinderea cablurilor principale intre blocurile de ancoraj. De asemenea, a explicat care sunt…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, dupa o vizita pe santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila, ca acesta trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul.„Am fost astazi pe santierul Podului Suspendat peste Dunare…

- Minsitrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va face sambata, 4 decembrie, o vizita la podul suspendat peste Dunare de la Braila, cea mai scumpa si mai mare lucrare de infrastructura realizata in Romania, in ultimii 30 de ani.

- Marius Bodea a scris, miercuri, pe Facebook, dupa audierea lui Sorin Grindeanu in Comisia pentru Transporturi ca “sluga lui Dragnea, premierul care a semnat OUG 13 prin care condamnatul din Teleorman spera sa nu ajunga la puscarie, a primit miercuri aviz favorabil pentru functia de ministru al Transporturilor…