Accelerarea livrărilor de vaccinuri permite Europei să vadă „lumina de la capătul tunelului” Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada „lumina de la capatul tunelului”, in pofida celui de-al treilea val al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, relateaza AFP. „Avem capacitatea de a produce si livra pentru concetatenii nostri europeni cele 360 de milioane de doze prevazute pana la finele trimestrului doi si cele 420 de milioane necesare pentru a incepe sa vorbim despre acea imunitatea colectiva si a o atinge la jumatatea lunii iulie”, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

