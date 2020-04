ACCA: Opt din zece manageri estimează scăderi importante ale veniturilor şi profitului companiilor Opt din zece manageri isi exprima ingrijorarea privind efectele Covid-19 asupra personalului, productivitatii si a fluxului de numerar si estimeaza scaderi importante ale veniturilor si profitului companiilor, care vor dura pana la finalul anului, conform unui studiu realizat de ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, pe un esantion de 10.000 de profesionisti.



Studiul semnaleaza ca scaderea fluxului de numerar va avea un impact puternic asupra companiilor, afectand viabilitatea acestora. Desi autoritatile din multe tari de pe glob au anuntat in acest sens pachete financiare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

