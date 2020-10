Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de viața publica, Nicușor Dan are și o familie de nota 10: o soție care il susține necondiționat, de cand s-au cunoscut, adica de 15 ani. Impreuna au o fetița, pe nume Aheea. Dar micuța nu s-a bucurat așa de mult cand a aflat ca tataș ei a devenit primar, intrebandu-se daca el va […] The post…

- Nicusor Dan, de profesie matematician, este unul dintre cei mai cunoscuti activisti civici din Bucuresti, fiind fondatorul Asociatiei Salvati Bucurestiul. Politicianul are o relatie de mai multi ani cu Mirabela Gradinaru, de profesie manager la o mare companie auto. In urma cu cativa ani, cei doi…

- Nicusor Dan a castigat alegerile cu aproape 43 la asuta si vrea sa sa rezolve cele mai grave probleme pe care le-a reclamat de-a lungul timpului. De profesie matematician, Nicusor Dan implineste 50 de ani in decembrie. S-a nascut in Fagaras si s-a mutat in Bucuresti la 20 de ani. Acum, locuieste…

- Cu toate ca este un personaj important in peisajul politic autohton, romanii nu știu detalii despre viața personala a noului Primar al Municipiului București, Nicușor Dan. De pilda, puțini au vazut-o vreodata pe soția lui, Mirabela Gradinaru.

- Candidatul la Primaria Capitalei și soția lui sunt impreuna de mai bine de 12 ani, iar Mirabela Gradinaru este manager la o mare companie auto. Cei doi soți locuiesc intr-un apartament din zona Gorjului (Militari), iar in mai 2016, in timpul campaniei pentru primaria Bucureștiului, Nicușor Dan și Mirabela…

- Moment delicat pentru Nicușor Dan dar și pentru soția sa. Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei a fost astazi pus in fața unei situații neplacute. Dupa ce zilele trecute a folosit termenul de panarama, referindu-se, susține el, ”cele doua agitatoare care vin și fac zgomot in fața sediului, care…

- Nicușor Dan a fost filmat alaturi de prietenul din copilarie al lui Nica, seful Clanului Sportivilor. Nicușor Dan candideaza la alegerile locale 2020 pentru fotoliul de Primar al Bucureștiului. Dana Budeanu a prezentat inregistrarea video promisa cu Nicusor Dan, in care acesta apare alaturi de Catalin…

