Stiri pe aceeasi tema

Spectacolul "Pacea eterna" de Juan Mayorga, in regia lui Alejandro Duran, va avea primele reprezentatii pe 3, 4 si 20 decembrie, de la ora 20,00, la Sala Mica a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Un muncitor sosit in Romania, din Nepal, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a unei cladiri din Sectorul 6. Se pare ca acesta iși pierduse locul de munca din luna august a acestui an și urma sa fie dat afara din locuința, iar apoi trimis acasa, conform unor surse judiciare.

In urma incidentelor din ultima perioada, Inspectoratul de Stat in Construcții va incepe verificarile la Pasajul Unirii din București. Ministerul Transporturilor a facut sesizarea, in urma unei solicitari de informații publice inaintata de Buletin de București anunța b365.ro.

„Am rugamintea ca pentru o perioada sa ne ignoram reciproc", i-a cerut Ciprian Ciucu lui Clotilde Armand, dupa ce edilul Sectorului 1 afirmase ca PNL nu are in acest moment niciun lider care sa vorbeasca despre intregul București, „nici moral, nici profesional".

Spectacole de teatru senzorial, teatru interactiv, teatru basm sunt prezentate de Teatrul "Ion Creanga", in luna octombrie.

Un barbat in varsta de 47 de ani, urmarit național, a fost prins in județul Prahova, de polițiștii din București, dupa ce soția individului a anunțat oamenii legii ca soțul a venit acasa și a agresat-o.

Peste 680 de zboruri operate pe Aeroportul "Henri Coanda" Bucuresti au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute, in perioada 15-21 septembrie, numarul fiind cu aproape 50 mai mare decat in saptamana anterioara, potrivit news.ro.

Sute de roboti si tehnologii vor fi prezentate, in perioada 3 - 6 noiembrie, la prima editie a ROBOFEST, eveniment organizat de Universitatea Politehnica din Bucuresti.