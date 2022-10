Stiri pe aceeasi tema

- Cu inima in caușul palmelor, la intalnirea cu Dalai Lama Mereu surprinzatoarea Tatiana Șoldeanu – speaker, coach și Teacher Maxwell Leadership Certified Team, dar și administrator al grupului „Inspiring to find your voice” – a plecat sa-l vada și sa-l auda la el acasa pe liderul spiritual al tibetanilor,…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacau au fost alaturi de elevi, parinti si profesori cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar. Astazi au fost asigurate masurile de ordine publica la cele 28 de institutii de invatamant aflate in responsabilitate…

- Un minor in varsta de 15 ani a suferit arsuri de gradul doi intr-un incendiu care i-a cuprins casa, in noaptea de joi spre vineri, in orasul Darmanesti. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a declarat ca victima a fost transportata la spital de un echipaj SMURD. „Incendiul a fost lichidat.…

- Primarul Bacaului a anunțat ca a semnat, astazi, cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru construirea unei noi creșe, cu o capacitate de 110 locuri, in cartierul Șerbanești. Proiectul are o valoare de 21.667.344 de lei și va fi finanțat prin Programul…

- Taramul de poveste de la Tescani, in care a creat compozitorul George Enescu, a fost duminica, 28 august, gazda unui nou dialog al artelor, in care s-au intalnit creatori din diferite generații, din zona muzicii și a artelor plastice. Tinerii muzicieni, care au participat la cea de-a VIII-a ediție a…

- Dupa mai bine de 6 ani in care CS Bronx Powerlifting Club Bacau s-a retras din competițiile de peste hotare, o noua participare la Campionatul Balcanic de Judo U15 din Kozani – Grecia, din perioada 01-05.09.2022, promite sa aduca cinste și onoare judoului romanesc. In urma unui meci decisiv la Constanța,…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Raman la convingerea ca Totul e Comunicarea, cuvantul rostit sau scris care ne poate aduce insa din nou in jurul focului pentru istorisirea de intamplari și evenimente. In scrierile mele, de cele mai multe ori nici nu mai…

- Speaker, Coach si Teacher Certificat John Maxwell Team, mirobolanta și carismatica Tatiana Șoldeanu, din Bacau, a primit o stea pe Hall of Fame – Maxwell Leadership Team 2022. „Fericita, recunoscatoare și motivata!” – s-a declarat Tatiana, care de ceva vreme are propria ei firma in domeniu. Maxwell…