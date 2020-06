Acasă în Banat: jucării, dulciuri și cărți pentru copii, de 1 Iunie Jucarii, dulciuri, carți, creioane și carioci ambalate in cutii colorate au ajuns luni la aproape 60 de copii din comunele Ciudanovița și Forotic, din Caraș-Severin. Sunt „Dar din dar”, pachete donate de reprezentanții asociației Acasa in Banat pentru copii, de ziua lor. Cutiile de cadouri au fost umplute cu surprize și impachetate și au ajuns ... The post Acasa in Banat: jucarii, dulciuri și carți pentru copii, de 1 Iunie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- CARAȘ-SEVERIN – Jucarii, dulciuri, carți, creioane și carioci, toate ambalate in cutii colorate au ajuns astazi la aproape 60 de copii din comunele Ciudanovița și Forotic! Asociația Acasa in Banat a reușit ca, de Ziua Internaționala a Copilului, sa aduca bucurie, zambete, culoare, unor copii din familii…

- Salvatorii de case sunt cei de la Asociația „Acasa in Banat”. Sunt cei care renoveaza case pentru „sufletele” care stau in ele, cu preponderența cazuri sociale, sau au in derulare proiecte prin care coloreaza case din diferite localitați. De Ziua Copilului, cei de la „Acasa in Banat” au donat pachete…

- „Dar din Dar” se numește campania asociației Acasa in Banat pentru susținerea familiilor defavorizate, „aflate intr-o situație extrem de dificila in aceasta perioada in care toata lumea se confrunta cu pandemia generata de virusul SARS-CoV-2”. Va puteți alatura acestei campanii, donand alimente și bani…

