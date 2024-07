Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romanei a aprobat joi, 4 iulie 2024, un memorandum prin care sunt finanțate de la bugetul de stat academiile de fotbal publice sau private, pe baza clasificarii facute de Federația Romana de Fotbal.

- Bidzina Ivanishvili, fostul prim-ministru al Georgiei, a anunțat ca va acorda un bonus financiar de 10 milioane de dolari echipei naționale de fotbal in urma calificarii istorice in fazele eliminatorii ale...

- David Popovici (19 ani) și-a imbunatațit timpul in cele doua curse pe care le-a avut la Belgrad, el fiind singurul inotator de la Belgrad, care a coborat sub 48 de secunde in ambele curse de marți. Intr-o zi caniculara la Belgrad, David Popovici a avut doua curse de 100 metri liber, unele care l-au…

- Revenirea Romaniei la un turneu European dupa opt ani a adunat suporterii naționalei in fața televizoarelor. Dupa victoria uriașa a Romaniei in fața selecționatei Ucrainei, antrenorul tricolorilor, Edi Iordanescu, și capitanul echipei, Nicolae Stanciu, au discutat cu jurnaliștii și au transmis primele…

- Sunt emotii mari pentru suporterii Nationalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii debuteaza luni dupa-amiaza la Campionatul European de Fotbal, intr-un meci impotriva Ucrainei, pe stadionul din Munchen.Peste 30 de mii de romani sunt așteptați la meciul cu Ucraina, pentru a susține echipa naționala.Cateva…

