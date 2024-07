Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romanei a aprobat joi, 4 iulie 2024, un memorandum prin care sunt finanțate de la bugetul de stat academiile de fotbal publice sau private, pe baza clasificarii facute de Federația Romana de Fotbal.

- Incident șocant pe o plaja din Navodari, județul Constanța. Un copil de 6 ani a fost mușcat de o femeie pentru ca a stropit-o cu apa in timp ce iși facea poze. Potrivit presei locale, copilul se afla la plaja alaturi de tatal lui. Femeia facea poze, cand copilul a stropit-o din greșeala cu apa. […]…

- Programul consultarilor pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea cu liderii partidelor politice pentru a stabili datele alegerilor prezidentiale si parlamentare a fost anunțat duminica de Guvern. Primul partid care intra la consultari cu premierul Ciolacu este luni, de la ora 10.00, urmati de…

- Prețurile RCA vor ramane plafonate pentru inca 3 luni, pana la data de 30 septembrie 2024, potrivit unei hotarari adoptate, vineri, de Guvern. Masura este motivata de un dezechilibru dintre cerere și oferta in piața RCA, care ar putea duce la creșterea prețurilor daca s-ar renunța la inghețarea prețurilor…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Nicolae Ciuca, a anunțat, marti, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu liderul PSD Marcel Ciolacu, fiind prima discutie dupa alegerile locale si europarlamentare…

- Amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024 prin majorarea salariului minim la 3.700 de lei, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Acum, punctul de amenda este 165 de lei, reprezentand 5% din salariul minim. Ar fi urmat sa creasca la 185 de lei, dar, inainte de ședința de Guvern de astazi,…

- In ședința de Guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit introducerea unui nou sistem informatic avansat la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Priministrul a subliniat ca sistemul se bazeaza pe o investiție de peste 130 de milioane de lei din PNRR, cu scopul de a elimina așteptarile la…