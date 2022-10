Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Eugen Simion, critic si istoric literar, a murit marti, la varsta de 89 de ani. Informatia a fost confirmata pentru Agerpres de presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop. "Era internat la Spitalul Elias. Imobilizat", a declarat Pop. El suferea de cateva afectiuni cronice. Eugen Simion…

- Pierdere uriașa pentru Romania. A murit academicianul Eugen Simion. Fostul președinte al Academiei Romane s-a stins din viața marți, dupa o lunga suferința, la varsta de 89 de ani. A murit Eugen Simion A murit academicianul Eugen Simion. Fostul președinte al Academiei Romane s-a stins din viața marți,…

- Soprana Mariana Nicolesco s-a stins din viața, vineri, la varsta de 73 de ani, anunța Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, pe Facebook. „Aceasta seara ne aduce intr-un moment al desparțirii de o stea memorabila a lumii lirice! Indurerați, ne luam ramas bun de la ????????????????????????????????????????…

- Colonelul in rezerva Eugen Lemnaru a trecut la cele veșnice. Stabilit de ani buni in orașul Moreni, dar de fel din localitatea Salciile (județul Prahova), venerabilul veteran de razboi s-a stins la varsta de 101 ani. A fost combatant al luptelor de aparare a rafinariilor din municipiul Ploiești, din…

- La trei ani de la moartea lui Razvan Ciobanu, a murit și tatal acestuia, dupa ce in urma cu ceva timp, barbatul suferise o operație pe cord deschis. Razvan Ciobanu s-a stins din viața pe data de 29 aprilie 2019, in urma unui accident de mașina, iar decesul sau a starnit multe controverse. Razvan Ciobanu…

- Academia Romana anunta cu durere incetarea din viata a eminentului patriot carturar din Cernauti, Vasile Tarateanu, membru de onoare al Academiei Romane.In intreaga sa activitate in cadrul Academiei Romane, Vasile Tarateanu a reprezentat cu demnitate si abnegtie ideea romaneasca si flacara culturii…

- Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani.Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani. Sculptor roman si membru corespondent al Academiei Romane din Bucuresti, Caragea s a remarcat in Dobrogea, in tara, dar si…

- S-a stins din viata dr. Ion-Tudor Berza, membru corespondent al Academiei Romane si cercetator onorific al Institutului Geologic al Romaniei. Academicianul Tudor Berza era urmașul unei familii de boieri cu legaturi puternice la tronul Moldovei, fiind nepotul lui Alexandru Tzigara-Samurcaș – un apropiat…