Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati din Bangladesh si trei din Pakistan vor trebui sa paraseasca Romania, fiind preluati in custodie publica, dupa ce au fost prinsi de politistii de imigrari ca nu respectau conditiile de sedere in tara noastra, a informat vineri Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Fii…

- Ungaria condusa de premierul Viktor Orban incepe sa se prabușeasca economic. Prețul carburanților a explodat peste noapte, fiind mai mare decat in Romania.Benzina și motorina sunt mai scumpe astazi decat in țara noastra. Vezi AICI cifrele care ARATA ca Ungaria lui Viktor Orban incepe sa se PRABUȘEASCA... …

- Romania se va implica in procesul de reconstructie a Ucrainei prin proiecte dirijate de Comisia Europeana, ca parte comuna a efortului Uniunii Europene, dar si prin proiecte care s-ar putea derula "sub steag romanesc", a declarat pentru AGERPRES ambasadorul Romaniei in Ucraina, Alexandru Victor Micula.…

- Membrii unei rețele de evazioniști specializați in afacerile cu fier vechi au fost trimiși in judecata de procurorii DIICOT Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Vremea se strica in toata țara, iar un nou val de aer polar va pune stapanire pe Romania. Meteorologii anunta temperaturi sub pragul de inghet, inclusiv in Bucuresti. La munte va ninge viscolit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- E doliu in lumea muzicala din Romania. A murit Voicu Enachescu, dirijorul Corului de Camera Preludiu. Enachescu s-a nascut la 24 mai, in Branești, Dambovița. In cariera sa, a primit mai multe premii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In plin sezon al infecțiilor respiratorii acute, Asociația Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reacție a autoritaților la absența antibioticelor de pe piața din Romania, in special a celor pentru copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Academicianul Eugen Simion, fost președinte al Academiei Romane, a murit marți, dupa o lunga suferința. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…