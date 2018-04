Stiri pe aceeasi tema

Academicianul Dinu C. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la varsta de 91 de ani. Potrivit apropiaților acestuia, academicialul a murit acasa, la locuința sa din București.Decesul a survenit din „cauze naturale", potrivit primelor informații. Giurescu, vicepresedinte al Academiei Romane

- Academicianul Dinu C. Giurescu a murit marti, 24 aprilie, la varsta de 91 de ani.Dinu C. Giurescu s a nascut la data de 15 februarie 1927, in Bucuresti. A fost istoric si politician roman, membru titular din 2001 al Academiei Romane, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator.…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a fost inmormantat, sambata, la Odorheiu Secuiesc, cu onoruri militare. El a decedat pe 23 ianuarie, la varsta de 64 de ani, intr-o clinica din Viena, unde fusese internat pentru ca suferea de cancer. La funeralii au participat peste 500 de persoane, printre care fostul…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, ieri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București, zeci de oameni mergand sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum, printre ei Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel…

