Academica Clinceni – FCSB 0-2. Man și Moruțan marchează în finalul meciului FCSB a caștigat meciul disputat in deplasare, scor 2-0, cu Academica Clinceni, luni seara, in epilogul etapei a 7-a a Ligii I. Raul Rusescu a debutat la echipa ilfoveana. Cea mai mare ocazie de gol a primei reprize a avut loc in minutul 19. Florin Tanase a nimerit transversala, cu un șut din interiorul careului. In minutul 56, nou-intratul Octavian Popescu (17 ani) a luat o faza pe cont propriu și a șutat pe langa poarta de la marginea careului de 16 metri. Dennis Man a deschis scorul cu trei minute inainte de finalul timpului regulamentar de joc. Atacantul a inscris la capatul unei acțiuni personale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

