- Formatia U Craiova 1948 a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a patra a Ligii 1, informeaza News.ro. Au marcat: Chandarov ’84 / Sidibe ’27, Baeten ‘43 Academica Clinceni: A. Paun – Fl. Achim, Bilali, Gardos (Patriche ’68),…

- Dinamo a invins, luni seara, pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Academica Clinceni, in etapa a treia a Ligii I. Echipa antrenata de Ilie Poenaru a deschis scorul in minutul 37. Cioiu a marcat un gol, superb, la vinclu. In prelungirile primei reprize, Sorescu…

- Formatia FC Voluntari a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1, potirivit news.ro. Au marcat: Lopes ’47, Armas ’78 / Balan ‘87 FC Voluntari: Rimniceanu – Ricardinho, G. Tamas, Armas, Briceag – M. Ilie…

- FC Voluntari a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Toate cele trei goluri au fost marcate in repriza secunda. FC Voluntari a deschis scorul, la doua minute de la reluare. Lopesc a marcat, dintr-o centrare din corner,…

- FCU Craiova joaca acasa cu Dinamo, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 FCU Craiova - Dinamo, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! FCU Craiova - Dinamo, echipe probabile:…

- Campioana CFR Cluj a debutat cu victorie in noul sezon al Ligii I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-2), echipa FCU Craiova, nou promovata in prima liga, scrie News.ro. Pentru CFR Cluj au marcat Deac '10, Tahiri '12 si Petrila '75, iar pentru FCU Craiova au punctat…

- Sepsi Sfântu Gheorghe a obținut prima victorie din noul sezon de Liga 1, vineri, pe teren propriu, scor 2-0, în fața echipei Academica Clinceni.Golurile au fost marcate de Rep '56 si Mitrea '85.Au evoluat echipele:Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea,…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate cu formatia slovena NK Bravo Ljubljana, 1-1 (1-1), marti, intr-un joc de verificare sustinut in stagiul de pregatire din Slovenia. Echipa antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul prin belgianul William Baeten (10), dar a fost egalata la scurt…