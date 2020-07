Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni este una dintre cele mai in forma echipe din Liga 1, iar dupa 1-0 cu Sepsi a ajuns la patru victorii la rand in play-out. Dupa victoria cu Sepsi, Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Clinceni, i-a laudat pe jucatori și a explicat secretul succesului echipei sale. „Azi am facut un…

- Dinamo a pierdut al 3-lea joc consecutiv in play-out, 0-1 cu FC Voluntari, și ramane ultima in Liga 1. Ilfovenii s-au impus in Ștefan cel Mare grație golului marcat de Ion Gheorghe, jucator crescut la juniorii lui Dinamo, in minutul 76. „Cainii” au inceput modest partida, dar au sunat revenirea la…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, ca formatia sa va incerca in partida din deplasare cu FC Hermannstadt sa obtina a treia victorie consecutiva in play-out-ul Ligii I. "Venim dupa doua rezultate foarte bune (1-0 cu CSM Poli Iasi si 1-0 cu Chindia…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta online, ca formatia sa se afla pe ultimul loc la reluarea play-out-ului Ligii I, dar spera ca aceasta sa urce in clasament dupa meciul cu Academica Clinceni de sambata. "Imi pare bine ca incepem…

- Ilie Poenaru (43 de ani), tehnicianul celor de la Academica Clinceni, a vorbit despre tactica pregatita de Bogdan Vintila (48), antrenorul lui FCSB, in contextul derby-ului pe care roș-albaștrii il vor disputa in aceasta saptamana cu CFR Cluj. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul…