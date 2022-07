Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Academica Clinceni, retrogradat la finalul sezonului precedent din Liga I, a fost sanctionat, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, cu excluderea din toate competitiile organizate de FRF, LPF si AJF, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisia de Disciplina a Federației a decis astazi excluderea clubului Academica Clinceni din toate competițiile organizate organizate de FRF, LPF sau AJF. Academica Clinceni a incheiat sezonul trecut din Liga 1 cu un bilanț de -43 de puncte. Sancțiunile au fost acordate din cauza neplații datoriilor…

- Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal va anunta astazi, in sedinta programata de la ora 14.00, verdictul la contestatia depusa de campioana Vrancei, Victoria Gugesti, impotriva celei a Buzaului, Vointa Limpezis, inaintea mansei retur a barajului pentru promovarea in Liga a 3-a.…

- Membrii Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal nu sunt inca edificati in privinta contestatiei depusa de campioana Vrancei, Victoria Gugesti, impotriva celei a Buzaului, Vointa Limpezis, in urma barajului pentru promovarea in Liga a 3-a. Pronuntarea unui verdict a fost amanata din nou…

- Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Marius Croitoru, a fost suspendat doua jocuri si amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal nu s-a mai intrunit, miercuri, asa cum anuntase initial, pentru pronuntarea verdictului in privinta contestatiei depusa de Victoria Gugesti impotriva Vointei Limpezis, in urma barajului pentru promovarea in Liga a 3-a. Membrii Comisiei au omis faptul…

- Comisia UEFA de Control, Etica si Disciplina a transmis, joi, decizia in cazul deschis ca urmare a incidentelor de la partidele echipei nationale din luna iunie, informeaza frf.ro. Astfel, pentru incidentele de la cele patru partide disputate in Liga Natiunilor, UEFA a decis sa amendeze Federatia Romana…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a amanat pentru miercuri, 13 iulie, pronuntarea verdictului in privinta contestatiei depusa de Victoria Gugesti impotriva Vointei Limpezis, in urma barajului pentru promovarea in Liga a 3-a. Reamintim ca, inaintea meciului retur, de la Gugesti, campioana…