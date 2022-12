Academia Studiourile Buftea pregătește 150 de copii care vor “debuta” pe marele ecran. Când are loc premiera 150 de copii și adolescenți vor debuta, duminica, 18 decembrie, pe marile ecrane, in cadrul premierelor a doua filme cu și despre copii: 2+2 fac cat vreau eu!, volumul 1 și volumul 2. Pe langa bucuria imensa, atat pentru parinți, cat și pentru copii, evenimentul marcheaza și 3 premiere in Romania: – Prima casa de producție care iese pe piața, in același timp, cu 2 filme de lungmetraj formate din 12 scurtmetraje – Prima casa de producție care lanseaza in cinematograf conceptul de omnibus: adica un film format din mai multe scurtmetraje – Prima școala privata/casa de producție care realizeaza 12… Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

