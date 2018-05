Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul” din Bucuresti, profesorul Adrian Ivan, a vorbit la Adevarul Live despre scandalurile de plagiat care au macinat institutia in ultimii ani, dar si despre reforma cu care vrea sa schimbe fata Academiei.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a ramas fara diploma de la SRI dupa ce o ancheta interna a dezvaluit ca ministrul a primi note la trei materii chiar daca nu s-a prezentat la examene. In plus, Teodorovici nu a susținut examenul de certificare a competențelor, se mai arata in concluziile verificarilor…