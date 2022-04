Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa 1 aprilie 2022 Academia Romana celebreaza luni, 4 aprilie 2022, in Adunarea Generala festiva 156 ani de la fondare. Manifestarea se va desfașura in Aula Academiei din Calea Victoriei nr. 125, incepand cu ora 10. Adunarea Generala festiva va fi deschisa de alocuțiunea acad. Ioan-Aurel…

- Gradina Zoologica din Brasov va sarbatori vineri, 1 aprilie, Ziua Internationala a Pasarilor printr-o serie de activitati educationale, dedicate in primul rand copiilor. Activitatile, la care sunt asteptati atat cei mici, cat si parintii si bunicii acestora, se vor desfasura vineri, intre orele 10.00…

- La data de 25 martie 2006, la sarbatoarea Bunei Vestiri, lua ființa in mod festiv Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenita ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Salajului. Evenimentul nasterii noii Mitropolii transilvanene este ancorat in viziunea si voința istorica exprimata…

- Astazi, 17 martie 2022, Caminul pentru Persoane Varstnice Focșani, sarbatorește 14 ani de la inființare. Buletinul l-am inmanat rezistentei noastre, Claudia Cristea, alaturi de care am facut primii pași. Cu aceasta ocazie, dorim sa mulțumim celor care ne-au fost alaturi și ne-au sprijinit necondiționat…

- Astazi, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita la data de 8 martie in intreaga lume. In Romania, in ziua de 8 Martie se sarbatorește Ziua Femeii. Pana in decembrie 1989 se vorbea de Ziua Mamei, dar dupa Revolutia din 1989 aceasta a fost inlocuita cu Ziua Femeii. In 2010 s-a stabilit ca Ziua Mamei…

- Anul acesta, sub egida temei stabilite de Federația Internaționala a Asistenților Sociali (IFSW) – Construirea, impreuna, a unei noi lumi eco-sociale: o lume care nu lasa pe nimeni fara suport, evenimentele organizate urmaresc sa celebreze realizarile asistenților sociali și sa promoveze rolul asistentului…

- Academia Romana si Secretariatul de Stat pentru Culte organizeaza joi, 10 februarie 2022, evenimentul "Ministerul Cultelor ndash; 160 de anildquo;. Manifestarea va avea loc in Aula Academiei Romane, incepand cu ora 10, si va fi moderata de acad. Razvan Theodorescu, vicepresedinte al Academiei Romane.Potrivit…