Stiri pe aceeasi tema

- „Ambasadorul Ucrainei a aratat ca partea ucraineana nu desfașoara activitați de dragare care au ca scop adancirea caii de navigație, ci doar activitați de natura operaționala menite a asigura navigabilitatea pana in portul Izmail, parametrii de navigație ai acestuia fiind cuprinși in comunicarea publica…

- Tensiunile dintre Romania și Ucraina pe tema „Canalul Bastroe – Dunare” continua. Ambasadorul Ucrainei a fost chemat luni, 20 februarie, de urgența, la Ministerul Afacerilor Externe de la București. In acest context, premierul Nicolae Ciuca a facut cateva declarații. remierul Romaniei a fost destul…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat, luni, ca ambasadorul Ucrainei in Romania a fost convocat la Ministerul de Externe. Convocarea are legatura cu Ministerului ucrainean al Infrastructurii privind adancirea caii de navigatie pe Canalul Bastroe. „Este vorba de executarea unor lucrari care au…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sa iși prezinte poziția cu privire la cererea Ucrainei de a include brațele Chilia și Bistroe in rețeaua transeuropeana de transport. „La inceputul lunii februarie, autoritațile ucrainene au prezentat un plan de dragare a canalului navigabil…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, a anuntat, joi, ministrul Mediului,…

- Ministerul afacerilor externe (MAE) va anunța Comisia Europeana, ca se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe. Reacțiile autoritaților vin la scurt timp dupa ce, ziarul PUTEREA a dezvaluit, in exclusivitate, ca Ucraina vrea adanceasca cu cel puțin 3 metri canalele Chilia…

- Reprezentanta permanenta a tarii noastre pe langa UE a primit pe 16 ianuarie 2023 o adresa agresiva din partea Comisiei Europene, care adresa ignora cu totul riscul de distrugere a Deltei Dunarii si interesele unui stat membru al Uniunii. Comisiei nu ii pasa ca Ucraina isi vede nestingherita, netulburata…