Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Bogdan Cojocaru l-a criticat, vineri, pe primarul Iasiului, Mihai Chirica, pentru ca a sustinut, in privinta prioritizarii investitiilor, construirea autostrazii A 13 Bacau - Brasov, in detrimentul autostrazii A8 Iasi - Targu Mures, potrivit Agerpres.Parlamentarul iesean declara,…

- Profesorul de Fizica Silviu Gurlui, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, susține ca e posibil ca un fragment dintr-un meteorit sa fi aterizat in județul Iași. El a publicat fotografii cu obiectul care a cazut și a provocat un zgomot foarte puternic. „Se pare ca avem un nou fragment (de…

- "Agentia de Voiaj CFR a disparut din centrul Iasului. In loc a rasarit firma BZI. Pentru cine nu stie, BZI este o fituica de santaj - si de fake news-uri - stapanita de Ghiocel Asimionesei. Adica de un apropiat al lui Mihai Chirica. Aliati vechi. Mafia imobiliara controleaza orasul si prin media de…

- “Astazi semnat un contract de servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru o noua legatura a zonei Bucium cu restul orașului. Este vorba de construirea unui pasaj subteran și / sau suprateran, proiectul urmand sa includa și noi artere de circulație. Studiul va fi elaborat in cel mult patru…

- Sprijin pentru persoanele fara venit In perioada 4 – 8 mai, echipele DAS au identificat 620 de persoane singure sau familii fara venit sau venituri reduse, care se afla in autoizolare. In perioada menționata, au fost furnizate la domiciliu ajutoare alimentare (gratuite) pentru doua familii fara venituri.…

- In aceasta perioada dificila, va indemn sa oferim dragoste, nu ura, solidaritate, nu egoism! Sa daruim bunatate, sa avem credința și sa prețuim viața! Sa ne rugam ca Bunul Dumnezeu sa ne apere de toate necazurile și sa ne daruiasca sanatate noua, familiilor noastre și tuturor celor dragi! Va invit sa…

- SCRISOARE DESCHISA – medicilor, asistentelor și lucratorilor din domeniul medical; – polițiștilor, jandarmilor, militarilor și angajaților Ministerului de Interne și cel al Apararii; – tuturor angajaților care depun eforturi ca orașul nostru sa ramana funcțional. Imi doresc ca aceste randuri sa ajunga…

- Lucrarile de pe Bulevardul Țuțora vor fi finalizate in acesta saptamana. Astfel, de luni, 30 Martie 2020, demaram lucrarile pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Proiectele sunt finanțate din Fonduri Europene nerambursabile. Bulevardul Țuțora 1 of 3 „Profit de acesta oportunitate sa va anunț ca finanțarea…