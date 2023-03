Academia Română a prejudiciat bugetul de stat cu 13,8 milioane de lei Un control facut de Curtea de Conturi la Academia Romana a descoperit mari probleme in contabilitatea celui mai inalt for de știința și cultura de la noi din țara. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 13.876 mii lei, reprezentand valoarea a 13.850 mp de imobil compus din teren și construcții restituite și, respectiv, date in compensare Fundației Elias 35 de catre Academia Romana , din domeniul public al statului, contrar prevederilor legale, se arata in Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2021 . In baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

