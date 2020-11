Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Suediei la pandemie, o abordare mai relaxata, s-a concentrat in principal pe distantarea fizica voluntara, iar Agentia de Sanatate Publica a pus la indoiala eficacitatea mastilor, a caror purtare este obligatorie in multe locuri publice din Europa. Cu toate acestea, intr-un raport emis joi,…

- Suedia ar trebui sa iși reconsidere poziția de a nu recomanda purtarea maștilor de protecție pentru a preveni raspandirea coronavirusului, spune Academia Regala de Științe, cea care decerneaza premiile Nobel, conform Hotnews, care citeaza Reuters. Ca strategie anti-Covid, autoritațile sudeze au recomandat…

Rasturnare de situație in cazul nunții fiului fostului adjunct al Poliției Bihor, colonelul (r) Eugen Boc. Testul efectuat vineri de nora acestuia...

Doi economiști americani au primit Premiul Nobel pentru Economie astazi, la Institutul Karolinska din Stockholm, pentru munca lor depusa pentru imbunatațirea modului in care funcționeaza licitațiile, informeaza site-ul oficial nobelprize.org. Paul R. Milgrom si Robert B. Wilson au fost onorați sa primeasca…

Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat astazi cercetatoarelor Emanuelle Charpentier si Jennifer Doudna, care au creat "foarfeca genetica" un instrument a tehnologiei genetice, de mare precizie, capabil sa modifice genele umane, potrivit CNN.„Premiul din acest an este despre rescrierea codului vieții",…

Cercetatoarele Emmanuelle Charpentier si Jennifer A. Doudna au fost recompensate miercuri cu premiul Nobel pentru chimie pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Regala de Stiinte din Suedia. Cele doua laureate din acest an au fost premiate pentru 'dezvoltarea unei metode de editare a genomului',…

- Cu ocazia Zilei Independentei, oficialii au depus flori si au adresat mesaje de felicitare. De dimineata, presedintele Igor Dodon, șefa Legislativului, Zinaida Greceanii, și premierul Ion Chicu au mers la monumentul Maica Indurerata si la monumentul Stefan cel Mare si Sfant.