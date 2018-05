Editia de vara a Salonului Industriei Usoare, la final de mai

Timp de cinci zile, la Centrul Regional de Afaceri are loc o nouă ediţie a Salonului Industriei Uşoare. Ediţia de vară din acest an are loc în perioada 23 – 27 mai, fiind prezente 50 de firme. [citeste mai departe]