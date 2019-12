Academia Micilor Developeri: De ce copiii sub 8 ani ar trebui sa se joace cu Lego, nu cu device-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Timpul petrecut de parinti cu copiii lor este in multe cazuri foarte redus, iar cel alocat pentru joaca in familie e si mai rar. Dupa cum spun insa specialistii, joaca parintilor cu copiii are foarte multe beneficii pentru dezvoltarea celor mici.

- Copiii au aceleasi drepturi ca adultii sau exista si drepturi specifice lor? Ce spun copiii si ce fac adultii in privinta drepturilor copilului? Copiii cred ca ar trebui sa aiba dreptul de a fi copii, de a avea educatie, de a participa, vor ajutor si sprijin.

- Doi baieti de 11 si 13 ani au fost tinuti in sclavie, la o ferma de animale, chiar de tatal lor! Copiii au fost abuzati si obligati sa lucreze zi-lumina, timp de doi ani. Totul s-a aflat dupa ce fratii au reusit sa fuga.

- UEFA a decis ca Romania vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, insa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadion Copiii care nu au implinit 14 ani…

- Parinti furiosi care sustin ca vaccinurile ucid posteaza meme-uri pe Internet si s-au dus inclusiv personal pentru a se intalni cu Guvernatorul New York-ului, totul din cauza unei legi care interzice copiilor nevaccinati sa urmeze cursurile scolilor...

- Pe perne, in loc de pupitre si scaune, asa invata elevii clasei I-a B de la Liceul de Arta „Octav Bancila“ din Iasi. Si asta nu pentru ca ar fi o metoda inovatoare in desfasurarea procesului educativ, ci pentru faptul ca micutii au inceput anul scolar intr-o clasa goala. Cu doar cateva zile inainte…

- 13 scoli si trei gradinite din Bucuresti vor ramane luni inchise fiindca lucrarile pentru reabilitarea cladirilor nu s-au incheiat. Unitatile de invatamant propun realocarea elevilor care nu pot sta acasa in alte scoli si gradinite.