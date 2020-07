Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Studii Economice din București, liderul invațamantului superior economic și de administrație publica din Romania și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai buna inserție a absolvenților pe piața muncii, scoate la concurs 7363 de locuri...

- 16 cadre medicale de la spitalul Bagdasar Arseni din București au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Numarul celor infectați ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Alte cateva zeci de teste sunt in lucru, potrivit postului de radio Europa FM.Ancheta epidemiologica de la Bagdasar Arseni este in plina…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est, anunta desfasurarea exclusiv ONLINE a Admiterii 2020, pe platforma admitere.ase.ro. ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta…

- Tezyo, parte a grupului Otter Distribution, in parteneriat cu Crucea Rosie Romana, doneaza cadrelor medicale din Spitalul Clinic "Dr. Victor Babes" din Bucuresti 100 de echipamente speciale de protectie, 1.000 de perechi de manusi si 200 de perechi de saboti medicinali, materiale indispensabile in…

- E-ON Gaz vine in sprijinul cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgența Deva. Compania a donat echipamente de protecție care constau in 440 de maști FFP2 și 280 de combinezoane medicale de calitate pentru medicii și asistenții care continua sa lupte pentru pacienți și care au nevoie sa iși…

- Al Jazeera, site-ul televiziunii qatareze, scrie despre cum face fata Romania crizei provocate de coronavirus: autoritatile spun ca avem echipamentele necesare pentru protectia cadrelor medicale, in timp ce medicii apeleaza disperati la micii producatori... "Unde statul roman s-a chinuit,…

- Medicii și asistentele din Romania duc o lupta extrem de dificila, in plina epidemie de coronavirus. Un cadru medical din Suceava a dezvaluit recent cum ii arata mainile, la finalul unei ture de 12 ore! Imaginile nu mai au nevoie de comentarii.

- Medicii refuza banii in plus promiși de stat. Scrisoare deschisa catre autoritați. Cadrele medicale aflate in linia intai in lupta cu noul coronavirus au trimis autoritaților o scrisoare deschisa in care susțin ca banii nu rezolva problemele personalului...