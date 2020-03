Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina Academia de Volei Tomis Constanța sustine, vineri, sambata si duminica, la Focsani, partidele din cadrul turneului din play-off-ul Diviziei A2. Alaturi de formatia constanteana, vor mai participa echipele CSM Unic Piatra Neamț, CSM Focșani si CTF „Mihai I” București, echipa din Capitala…

- Voleibalistele de la SCM „U“ Craiova sunt in fata unuia dintre cele mai importante momente din acest sezon. Trupa lui Lucian Zlotea va debuta, la sfarsitul acestei saptamani, in play-off-ul Diviziei A2 Vest . Turneul va avea loc chiar in Banie, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, vineri, de la…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun se antreneaza, in aceasta saptamana, la Sala Sporturilor, in vederea urmatorului meci din Seria B a Diviziei A. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie vor merge la Bucuresti, acolo unde, sambata, vor da piept cu ultima clasata, ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Constantencele…

- In amicalul de ieri cu CTF Mihai I, fetele Focșaniului au caștigat cu 4 seturi la 1 (25-22, 25-18, 25-20, 24-26, 15-8) CSM Focșani 2007 a obținut dreptul de a organiza play-off-ul seriei Est a Campionatului Național de volei, Seria Est, Divizia A, faza a doua. La licitația de ieri de la sediul Federației…

- CSM Focșani 2007 a caștigat licitația pentru organizarea play-off-ului, faza a doua a seriei Est a Campionatului Național de volei, Seria Est, Divizia A. Licitația, la care a participat antrenoarea Romina Coman, a avut loc astazi, 25 februarie, la sediul Federației Romane de volei. Turneul de play-off…