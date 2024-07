Academia de Studii Economice din București mai face anul acesta un pas notabil in clasamentele internaționale prin intermediul programului ROCA Executive MBA (Romano-Canadian), program gestionat de Bucharest Business School (ASE) și derulat in colaborare cu ESG (Ecole des Sciences de la Gestion) de la universitatea Universite Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada. In premiera, in clasamentul din 2024, o universitate din Romania și chiar din Sud-Estul Europei apare in clasamentele dedicate programelor de Executive MBA organizate in școlile de afaceri. Astfel, topul QS Executive MBA Rankings 2024:…