- Noua promoție de polițiști a fost repartizata, atat in mediul urban cat și in mediul rural, in structuri de criminalistica, investigații criminale, ordine publica, acțiuni speciale, reținere și arest preventiv și urmeaza sa-și desfașoare activitatea pentru apararea drepturilor și libertaților fundamentale…

- Patru barbati au murit joi intr-un accident rutier in regiunea West Yorkshire din Marea Britanie dupa ce au fost urmariti de o masina de politie care nu avea insemne oficiale, informeaza The Guardian.

- Peste 500 de persoane sunt blocate pe Muntele Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, care a fost afectata duminica de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter, scrie The Guardian potrivit News.ro . Numarul celor decedati in urma cutremurului a ajuns la 16, iar peste 67 de persoane au…

- Facebook incepe sa puna in aplicare interdictiile de varsta pentru cei care nu pot demonsta ca ce au declarat la crearea contului este real. Administratorii retelei de socializarea Facebook vor solicita...

- Elon Musk si-a cerut scuze fata de britanicul implicat in salvarea copiilor blocati in pestera inundata din Thailanda, dupa ce l-a numit “pedofil” pe Twitter, scrie The Guardian. Vernon Unsworth,...

- Dupa ce ieri salvatorii au reusit sa scoata la suprafata patru dintre cei 12 copii si antrenorul lor blocati intr-o pestera din Thailanda, echipele de interventie au demarat astazi o noua etapa a operatiunii, relateaza The Guardian.

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. UPDATE 1: Patru baieți, scoși afara din peștera Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai, in care este situata pestera…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de zece zile intr-o grota inundata in Thailanda, ar putea fi blocati in pestera timp de mai multe luni, conform armatei thailandeze, care a comunicat ca se pregateste sa trimita provizii alimentare pentru cateva luni si persoane care sa antreneze…